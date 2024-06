En direct

19:51 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Wissous La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Wissous, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,13% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 12,34% à Wissous le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Wissous Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des tendances apparaissent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Wissous entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 22% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Wissous dans la moyenne française concernant le RN au début du mois Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Wissous, à 26,01%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 18,97% et Raphaël Glucksmann à 12,34%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Wissous ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 32,8% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,22%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 17,57%. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus favorable à Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 66,63% contre 33,37% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat du Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Wissous, grappillant 14,2% des suffrages sur place, contre 36,88% pour Amélie de Montchalin (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (59,67% contre 40,33% pour le RN). Amélie de Montchalin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Wissous : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Wissous regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,66% de cadres pour 6 991 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 830 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 099 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Wissous forme une communauté diversifiée, avec ses 618 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 40 263 euros/an, la ville désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Wissous participe à l'histoire de la France.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Wissous L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Wissous. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,79% au premier tour. Au second tour, 51,99% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,58% au niveau de l'agglomération, contre une abstention de 27,43% au deuxième tour.