Résultat des législatives à Wolfgantzen : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi étudier de près. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe désormais. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Wolfgantzen, à 52,04%, soit 280 voix. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 12,83% et François-Xavier Bellamy à 9,85%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Wolfgantzen

Quelle influence les électeurs de Wolfgantzen exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,64% et une densité de population de 112 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (7,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 413 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,92% et d'une population étrangère de 8,28% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Wolfgantzen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,03% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.