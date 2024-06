Résultat des législatives à Yerres : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Yerres à la loupe Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Yerres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,49% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 15,11% à Yerres début juin. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 32% sur place.

18:42 - L'extrême droite a lourdement séduit à Yerres Difficile de mettre en perspective cette masse de résultats. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à environ 10% voire plus à Yerres ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Yerres il y a trois semaines Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 2747 électeurs d'Yerres se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, séduisait ainsi 26,02% des votes face à Raphaël Glucksmann à 15,11% et Valérie Hayer à 14,84%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Yerres lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 27,57% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,6%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 15,66% des voix. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,28% contre 35,72% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Yerres ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés au niveau local pour cette élection. Le RN était absent aux législatives à Yerres il y a deux ans, où c'est Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) qui s'imposait au premier tour, avec 46,09%, Yerres votant pour la 8ème circonscription de l'Essonne. Nicolas Dupont-Aignan l'emportait enfin encore au second tour dans la localité, avec 67,51%.

11:02 - Élections législatives à Yerres : un éclairage démographique A la mi-journée des élections législatives, Yerres émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 27,88% de cadres supérieurs pour 28 699 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 012 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 906 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,94%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Yerres abrite une communauté diversifiée, avec ses 2 406 résidents étrangers, soit 8,27% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 34,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 909,55 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, à Yerres, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Yerres Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 20 390 personnes aptes à voter à Yerres s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,95%), à comparer avec un taux de participation de 53,32% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,04% au premier tour et seulement 51,23% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Yerres ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,16% dans l'agglomération, contre une participation de 70,78% au deuxième tour, c'est-à-dire 14 246 personnes.