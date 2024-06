En direct

19:49 - La gauche aussi dans le groupe de tête au Faouët pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 14,3% au Faouët pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 29% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (8,63%), de l'EELV Marie Toussaint (4,53%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,75%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Faouët, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 32,91% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Un Rassemblement national victorieux au Faouët à 20 jours des législatives Alors que tirer de cette avalanche de données ? Le Rassemblement national devrait se stabiliser à 30% au Faouët lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par le scrutin européen du 9 juin s'applique localement. Le RN est même crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Un 30,25% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella au Faouët le 9 juin dernier Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 347 votants du Faouët se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a glané 30,25% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,69% et Raphaël Glucksmann à 14,3%.

14:32 - Le Faouët avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 22,37% contre 27,03% pour Emmanuel Macron et 23,64% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 57,14% devant Marine Le Pen (42,86%).

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans au Faouët ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Avec 18,36% au Faouët, le RN avait été devancé par les 32,91% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Analyse démographique des législatives au Faouët Dans les rues du Faouët, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 808 habitants répartis dans 1 782 logements, cette commune présente une densité de 82 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 209 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 852 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (67,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 36,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,47%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 1953,08 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Au Faouët, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Le Faouët Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives au Faouët (56320), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,64% au premier tour et seulement 53,78% au second tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 74,49% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,0% au premier tour, ce qui représentait 1 701 personnes.