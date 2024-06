En direct

19:51 - Les votes de la coalition de gauche observés La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, est électoralement incertain. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, au Mesnil-le-Roi, le binôme Nupes avait en effet glané 15,88% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment terminé à 13,8% au Mesnil-le-Roi pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 24% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national au Mesnil-le-Roi, un favori aux législatives ? Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'étiquette RN devrait se stabiliser à 20% au Mesnil-le-Roi lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est simple, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la localité.

15:31 - Le Mesnil-le-Roi à contre-courant lors des élections européennes Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler plus que jamais avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Lors des élections des députés européens en effet, Jordan Bardella avait enregistré 16,77% des suffrages au Mesnil-le-Roi et n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui terminait en première position avec 24,33%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête au Mesnil-le-Roi au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. On remarque que le RN avait récolté au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans au Mesnil-le-Roi que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 11,98% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,05%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 13,9% et Marine Le Pen avec 11,98%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,97% contre 74,03%).

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives au Mesnil-le-Roi Avec 8,3% au Mesnil-le-Roi, le RN était distancé par les 39,13% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant fantomatique et laissant la place à Yaël Braun-Pivet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Le Mesnil-le-Roi : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et socio-économique du Mesnil-le-Roi façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,44% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,42%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,18% et d'une population étrangère de 8,34% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,04% au Mesnil-le-Roi, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Législatives précédentes au Mesnil-le-Roi : état des lieux La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024 au Mesnil-le-Roi. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,75% au premier tour et seulement 45,45% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives au Mesnil-le-Roi ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 4 710 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,81% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 23,03% au second tour.