19:51 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de la Nupes au Mesnil-Saint-Denis ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? La liste Glucksmann avait glané 15,6% au Mesnil-Saint-Denis il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 7,78% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,62% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,41% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul tournant autour des 29% sur place. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,14% des voix dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a solidement séduit au Mesnil-Saint-Denis en 5 ans Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de chiffres. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 18% au Mesnil-Saint-Denis ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Mesnil-Saint-Denis à contre-courant lors des élections européennes Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'analyser de près. Un événement historique… Même s'il y a des exceptions ! Au Mesnil-Saint-Denis, les dernières élections européennes ont offert la première place à la liste de Valérie Hayer en effet avec 22,37% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,75%. En troisième position se trouvait Raphaël Glucksmann avec 15,6%.

14:32 - 37,07% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle au Mesnil-Saint-Denis L'élection suprême est incontestablement la clé pour jauger une préférence politique locale. Dans la commune du Mesnil-Saint-Denis, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 12,79%, la représentante du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 37,07% et 16,2% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 74,12% devant Marine Le Pen (25,88%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le résultat de la formation de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection 2024. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune du Mesnil-Saint-Denis il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 10,97% au premier tour, contre 37,69% pour Aurélie Piacenza (La République en Marche), Le Mesnil-Saint-Denis faisant partie de la 11ème circonscription des Yvelines. Sur la commune du Mesnil-Saint-Denis, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

11:02 - Le poids démographique et économique du Mesnil-Saint-Denis aux élections législatives La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Mesnil-Saint-Denis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 750 habitants/km² et un taux de chômage de 7,45%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 42,02%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,45%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,38%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,06% au Mesnil-Saint-Denis, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les législatives débutent au Mesnil-Saint-Denis : la participation en question L'un des critères essentiels des législatives sera indiscutablement le niveau de participation au Mesnil-Saint-Denis. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,74% au premier tour. Au deuxième tour, 56,68% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation au Mesnil-Saint-Denis pour les législatives 2024 ? Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,07% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 81,22% au premier tour, ce qui représentait 4 342 personnes. La perte de pouvoir d'achat est susceptible faire augmenter la participation au Mesnil-Saint-Denis.