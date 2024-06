Résultat des législatives au Montat : l'élection 2024 en direct

La présidentielle est certainement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 26,07% au premier tour de l'élection suprême de 2022 au Montat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,8%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 6,55% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,17% contre 53,83%.

11:02 - Comprendre l'électorat du Montat : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et socio-économique du Montat façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 46 habitants/km² et 43,55% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,69% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,1%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 497 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,2%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,15%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Montat mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,02% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.