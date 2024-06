Résultat des législatives au Pecq : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives au Pecq La Nupes ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, au Pecq, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,42% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 14,77% au Pecq le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 30% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres au Pecq avant les législatives Difficile de trouver un sens à tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… L'étiquette Rassemblement national pourrait s'approcher de 20% au Pecq lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les européennes se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30% des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Jordan Bardella battu au Pecq lors des élections du 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Au Pecq, les récentes élections européennes ont offert la première place à la liste de Valérie Hayer en effet avec 21,48% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 16,76% et Raphaël Glucksmann avec 14,77%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon au Pecq au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans au Pecq que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne du mouvement avait engrangé 10,94% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,04%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,24% et Marine Le Pen avec 10,94%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,4% contre 73,6%).

12:32 - Quel verdict au Pecq pour Ensemble aux législatives 2024 ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 7,91% au Pecq, le Rassemblement national avait été devancé par les 35,26% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! (66,36% contre 33,64% pour le RN). Natalia Pouzyreff conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections au Pecq : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population du Pecq peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,11% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 45,3% de population active et une densité de population de 5679 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,47%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,37% et d'une population étrangère de 9,64% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,38% au Pecq, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Election au Pecq : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 10 792 personnes aptes à voter au Pecq avaient pris part à l'élection (soit 58,74%), à comparer avec un taux de participation de 55,00% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,14% au premier tour et seulement 49,22% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 au Pecq ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.