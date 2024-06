Résultat des législatives au Plessis-Trévise : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les 27,7% de la Nupes au Plessis-Trévise ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, au Plessis-Trévise, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,7% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,92% au Plessis-Trévise. Mais ce sont 31% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (14,18%), de Marie Toussaint (4,44%) et enfin de Léon Deffontaine (2,62%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 10 points au Plessis-Trévise Alors que retenir de tous ces chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points au Plessis-Trévise entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Plessis-Trévise dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc également pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut au Plessis-Trévise, à 27,38%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 16,59% et Manon Aubry à 14,18%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon au Plessis-Trévise lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 17,45% contre 32,02% pour Emmanuel Macron et 23,48% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 66,56% contre 33,44% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste en 2022 Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ne convainquait pas au Plessis-Trévise en 2022, lors des élections du Parlement, avec 14,71% au premier tour, contre 36,89% pour Maud Petit (LREM), Le Plessis-Trévise votant pour la 4ème circonscription du Val-de-Marne. Au deuxième tour, c'est encore Maud Petit qui va cumuler le plus de votes, avec 58,71% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Le Plessis-Trévise : démographie et socio-économie impactent les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Le Plessis-Trévise se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 20 218 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 537 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 5 539 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,85% des résidents sont des enfants, et 21,57% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 2 618 résidents étrangers, soit 13,32% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2851,87 €/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. En conclusion, au Plessis-Trévise, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Le Plessis-Trévise : quel était le niveau d'abstention aux précédentes législatives ? L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Début juin, au moment des élections européennes, sur les 12 075 personnes en âge de voter au Plessis-Trévise, 48,84% étaient restées chez elles. L'abstention était de 49,72% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,01% au premier tour et seulement 53,05% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives au Plessis-Trévise ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 28,34% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 23,22% au premier tour.