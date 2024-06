Résultat des législatives au Raincy : premiers chiffres de l'élection 2024

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 33,08% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 21,36%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 13,66% des voix. Le second round de scrutin ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 70,63% contre 29,37% pour Le Pen.

11:02 - Le Raincy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A mi-chemin des législatives, Le Raincy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31,6% de cadres pour 14 877 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 2 014 entreprises, Le Raincy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 18,28% des résidents sont des enfants, et 20,99% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le Raincy abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 838 résidents étrangers, soit 12,46% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,72%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 45 777 € par an. Ainsi, Le Raincy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.