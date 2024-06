Résultat des législatives au Temple-sur-Lot : l'élection 2024 en direct

15:36 - 33,05% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle au Temple-sur-Lot

Il faut noter que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans au Temple-sur-Lot que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La présidente de la formation avait engrangé 33,05% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 21,64% et 17,45%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,76% contre 41,24%).