La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,35% des suffrages dans la localité. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 4,15% au Thillay. Mais ce sont 32% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (26,78%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,98%) ou encore de Léon Deffontaine (1,98%).

Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Le RN devrait se situer à 40% au Thillay lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections du 9 juin s'applique localement. Le parti nationaliste est même crédité de 33% des voix dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et celles de 2024.

Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 405 votants du Thillay se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a glané 40,02% des voix face à Manon Aubry à 26,78% et Valérie Hayer à 7,71%.

L'élection du président de la République est sans doute la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Point à retenir : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 29,18% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,47%, suivi donc de Marine Le Pen avec 29,18% et Emmanuel Macron avec 18,59%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,73% contre 49,27%).

Les législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national au Thillay. Dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription du Val-d'Oise, c'est Jean-Baptiste Marly qui arrivait en tête au premier tour avec 31,03%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,36%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,64%.

11:02 - Le Thillay et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Le Thillay apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 4 589 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 655 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (82,12%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le Thillay abrite une communauté diversifiée, avec ses 628 résidents étrangers, soit 13,66% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2320,64 € par mois, la commune désire un avenir prospère. Au Thillay, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.