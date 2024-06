En direct

19:47 - Les suffrages de la gauche unie très suivis La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Pour le premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 22,51% des suffrages dans la commune. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,52% aux Monts d'Andaine début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 2,34% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 15% cette fois.

18:42 - Evolution fulgurante du RN aux Monts d'Andaine en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 15 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 31% voire plus aux Monts d'Andaine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes aux Monts d'Andaine au début du mois ? Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 42,28% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes aux Monts d'Andaine, devant Valérie Hayer à 15,44% et Raphaël Glucksmann à 9,52%. Le mouvement eurosceptique a attiré ainsi 271 électeurs des Monts d'Andaine.

14:32 - Emmanuel Macron en tête aux Monts d'Andaine au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Les Monts d'Andaine avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,81%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 37,99% des voix. Les Monts d'Andaine n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 10,47% et 4,09% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,26% contre 56,74%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette élection législative au niveau local, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives aux Monts d'Andaine, le RN finissait à la deuxième place, 23,98% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 25,77% pour Marie-Annick Duhard (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,18%. Marie-Annick Duhard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les Monts d'Andaine : élections législatives et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Monts d'Andaine, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 735 habitants répartis dans 882 logements, cette commune présente une densité de 67 habitants/km². Avec 60 entreprises, Les Monts d'Andaine se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 42,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 46,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1306,00 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Les Monts d'Andaine incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les Monts d'Andaine : retour sur la participation aux dernières législatives L'abstention sera l'une des clés de ces législatives aux Monts d'Andaine (61600). La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des foyers français, cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient entre autres augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens des Monts d'Andaine. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 307 personnes en âge de voter dans la localité, 18,81% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 21,58% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,26% au premier tour. Au second tour, 54,16% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives aux Monts d'Andaine ? Quel député détrônera Marie-Annick Duhard dans la 1ère circonscription de l'Orne ?