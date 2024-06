En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes aux Trois-Bassins ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, pourrait en séduire une partie. Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives il y a deux ans aux Trois-Bassins. Thierry Robert (Divers centre) était en tête au premier tour, avec 41,29% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est Thierry Robert (Divers centre ) qui l'emportait. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 6,56% aux Trois-Bassins pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 31% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives aux Trois-Bassins ? Difficile de tirer des conclusions de tous ces scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on aboutit à une progression de 2 points aux Trois-Bassins. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 15 points en comparaison de la dernière élection législative. Assez pour prévoir 16% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne aux Trois-Bassins le 9 juin Impossible de ne pas évoquer le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut aux Trois-Bassins, à 32,6%, soit 477 voix dans la ville. L'extrême droite doublait alors Manon Aubry à 18,46% et Marion Maréchal à 7,72%.

14:32 - Les Trois-Bassins avait voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait accumulé 23,15% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 42,78%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,15% et Emmanuel Macron avec 18,3%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,74% contre 38,26%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 aux Trois-Bassins ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune des Trois-Bassins il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 8,57% au premier tour, contre 41,29% pour Thierry Robert (Divers centre), Les Trois-Bassins étant partie intégrante de la 7ème circonscription de La Réunion. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques des Trois-Bassins révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Trois-Bassins mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 19,82% des résidents sont des enfants, et 18,48% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 16 231 euros par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (30,51%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (12,68%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation aux Trois-Bassins mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,27% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections aux Trois-Bassins L'étude des précédents scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 23,58% des inscrits sur les listes électorales des Trois-Bassins s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 27,7% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 29,13% au premier tour et seulement 36,91% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 aux Trois-Bassins ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.