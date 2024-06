Résultat des législatives à Saint-Rémy-de-Maurienne : l'élection 2024 en direct

08:58 - Elections à Saint-Rémy-de-Maurienne : les horaires du bureau de vote

Le bureau de vote de la ville de Saint-Rémy-de-Maurienne ferme ses portes à 18 heures. Les élections législatives sont l'occasion pour les Français de s'exprimer sur les enjeux qui concernent leur pays. Dans le cas où le bloc de gauche ou l'extrême-droite obtiendrait une majorité de sièges à l'Assemblée, une cohabitation pourrait advenir, obligeant le président à nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour gouverner. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), de l'extrême-droite arrivera à convaincre le plus grand nombre de citoyens de la ville ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.