Résultat des législatives à Toulouse - Election 2022 (31000) [EN DIRECT]

12/06/22 01:46

Résultat des élections législatives 2022 à Toulouse

Les élections législatives 2022 auront lieu à Toulouse comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats aux législatives à Toulouse

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Pierre Baudis Ensemble ! (Majorité présidentielle) Benjamin Combes Ecologistes Olivier Le Penven Divers extrême gauche Cathy Marsal Rassemblement National Oscar Castillo-Mendegris Les Républicains Jacques Rocca Divers centre Pierre Nicolas Bapt Parti radical de gauche Evelyne Boujat Régionaliste Hadrien Clouet Nouvelle union populaire écologique et sociale Aude Battistella Reconquête ! Georges Picard Divers extrême gauche

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Gilles Joviado Divers gauche Clotilde Barthélémy Divers extrême gauche Adeline Guibert Divers gauche Charles Campo Droite souverainiste Jean-Luc Lagleize Ensemble ! (Majorité présidentielle) Estelle de Tournadre Divers Christine Gennaro-Saint Les Républicains Catherine Cathala Ecologistes Pierre Martin Divers Sonia Teychene Rassemblement National Laurent Bales Régionaliste Nicolas Karasiak Ecologistes Anne Stambach-Terrenoir Nouvelle union populaire écologique et sociale Pauline Lorans Reconquête !

Candidats dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Stéphanie Alarcon Rassemblement National Benoît Calmels Ecologistes Agathe Roby Nouvelle union populaire écologique et sociale Corinne Vignon Ensemble ! (Majorité présidentielle) David Saforcada Divers gauche Malena Adrada Divers extrême gauche Laurence Arribagé Les Républicains Olivier de Guyenro Divers droite Clément Sanvisens Ecologistes Camille Dulon Reconquête ! Patrice Mur Parti radical de gauche André Michel Lignier Divers gauche

Candidats dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Ewa Sadowski Rassemblement National Patrick Marcireau Divers extrême gauche Arthur Cottrel Reconquête ! Raimon Sabater Ecologistes Sandrine Lafarge Divers gauche Jacme Delmas Régionaliste Khady-Alberte Sy Divers gauche François Piquemal Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécile Brandely Divers extrême gauche Bertrand Serp Les Républicains Anaïs Jalouneix Divers gauche Jean-Pierre Carsalade Divers centre Marie-Claire Constans Ensemble ! (Majorité présidentielle) Fatiha Agag-Boudjahlat Divers gauche

Candidats dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Juliette Doroy Ecologistes Damien Colomina Divers gauche Jérôme Audisio Reconquête ! Christine Arrighi Nouvelle union populaire écologique et sociale Sandrine Mörch Ensemble ! (Majorité présidentielle) Henri Martin Divers extrême gauche Thomas Barkats Rassemblement National Robert Baud Ecologistes Cecile Dufraisse Les Républicains Younès Benslimane Divers Chantal Sirugue Divers extrême gauche Paul Rümler Divers gauche

Législatives 2022 à Toulouse : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 491 942 électeurs de Toulouse (Haute-Garonne) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 37% des votes au premier tour à Toulouse, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et la présidente du RN avaient obtenu 26% et 10% des voix. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 77% des votes face à Marine Le Pen (23%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un candidat de la gauche rassemblée aux législatives ?