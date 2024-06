Résultat des législatives à Widensolen : l'élection 2024 en direct

08:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Widensolen ?

Le bureau de vote de la localité de Widensolen ferme ses portes à 18 heures en prévision du dépouillement. Le premier tour des législatives 2024 se tient ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de désigner les 577 représentants de l'Assemblée législative. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de l'extrême-droite arrivera à obtenir le plus de suffrages à Widensolen (68320) ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.