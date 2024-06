Résultat des législatives à Abondance : l'élection 2024 en direct

08:58 - Bureau de vote d'Abondance : les horaires d'ouverture

Pour faire leur devoir électoral, les votants de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Abondance. Ce 30 juin, les électeurs d'Abondance ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des européennes. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a remporté 131 sièges à l'Assemblée, tandis que le RN en récoltait 89. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'extrême-droite, de la majorité présidentielle, du bloc de gauche parviendra à capter le plus de voix à Abondance (74360) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.