Résultat des législatives à Cazes-Mondenard : l'élection 2024 en direct

09:00 - Jusqu'à quelle heure voter à Cazes-Mondenard ?

Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Cazes-Mondenard. Le premier tour des élections législatives se déroule ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le chef de l'État a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Ce scrutin est le moment idéal pour les candidats de la majorité présidentielle de se distinguer auprès des citoyens de la ville. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.