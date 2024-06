Résultat des législatives à Cély : l'élection 2024 en direct

08:59 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Cély

Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Cély. Ce 30 juin, les électeurs de Cély ont déjà participé à un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes qui ont vu la victoire du RN. Lors des précédentes législatives, en 2022, la Nupes a obtenu 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), de la majorité présidentielle, du bloc de l'extrême-droite arrivera à convaincre le plus grand nombre d'habitants de la commune ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.