Résultat des législatives à Dampierre-sur-Salon : l'élection 2024 en direct

08:57 - Journée électorale à Dampierre-sur-Salon : les horaires du bureau de vote

L'unique bureau de vote de la localité de Dampierre-sur-Salon fermera à 18 heures. Les résultats des élections législatives à Dampierre-sur-Salon sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire significative du Rassemblement National aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution, en 1997, initiée par Jacques Chirac, a abouti à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles conséquences auront ces législatives ? Cette élection est l'occasion idéale pour les candidats de la majorité présidentielle de faire rayonner leur parti auprès des électeurs de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.