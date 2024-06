Résultat des législatives à Dunes : l'élection 2024 en direct

09:00 - Bureau de vote de Dunes : les horaires d'ouverture

Les résultats des législatives à Dunes sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire massive du Rassemblement National aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Deux tours sont organisés pour se décider parmi les candidats des différentes alliances politiques à Dunes (82340), comme dans tout l'Hexagone. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la localité ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Dunes. Cette page affichera les résultats du premier tour à Dunes à partir de 20h.