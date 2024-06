Résultat des législatives à Excenevex : l'élection 2024 en direct

08:58 - Ouverture et fermeture du bureau de vote d'Excenevex

Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs d'Excenevex sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le choix entre les candidats des différentes unions politiques se fera en deux tours à Excenevex (74140), comme dans tout le pays. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Excenevex. La diffusion des résultats à Excenevex débutera ici même à partir de 20 heures.