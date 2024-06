Résultat des législatives à Goult : l'élection 2024 en direct

09:00 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Goult

A l'occasion des législatives, les nouveaux parlementaires français de l'Assemblée législative vont être renouvelés lors d'un scrutin uninominal majoritaire. Plus précisément, ce dimanche, les votants de Goult doivent se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la coalition de la majorité, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de l'extrême-droite réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la commune ? Pour voter, les habitants de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Goult. En cliquant sur le bouton 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page, recevez les résultats du premier tour des élections à Goult dès leur parution.