Résultat des législatives à Hoffen : l'élection 2024 en direct

08:57 - Tout savoir sur les législatives à Hoffen

Les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Hoffen (de Salle des fêtes - Rue du Stade - Leiterswiller à Mairie - Rue Principale - Hermerswiller) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. En ce jour d'élection, les Français se sont déjà déplacés pour un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, lors des précédentes élections législatives, 89 sièges de députés avaient été attribués au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de la coalition de la majorité, du bloc de l'extrême-droite arrivera à capter le plus de voix à Hoffen (67250) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.