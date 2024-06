Résultat des législatives à Isles-lès-Villenoy : l'élection 2024 en direct

08:59 - Ouverture et fermeture du bureau de vote d'Isles-lès-Villenoy

De nouvelles législatives à Isles-lès-Villenoy vont être organisées aujourd'hui, faisant suite à la décision impromptue du président de la République concernant le renouvellement des députés. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle union politique est pressentie pour prendre la tête des élections législatives à Isles-lès-Villenoy ? Pour voter, les citoyens de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Isles-lès-Villenoy. Pour obtenir les résultats des élections à Isles-lès-Villenoy dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page.