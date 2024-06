Résultat des législatives à Lamagistère : l'élection 2024 en direct

09:00 - Jusqu'à quelle heure voter à Lamagistère ?

Le bureau de vote de la localité de Lamagistère sera accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux votants de s'exprimer. Le premier tour des législatives 2024 se tient ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. Pour rappel, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), du bloc présidentiel arrivera à capter le plus de voix à Lamagistère ? N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.