Résultat des législatives à Lauzerte : l'élection 2024 en direct

09:00 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Lauzerte

Pour voter, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Lauzerte. Des législatives anticipées se tiennent ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de désigner les 577 représentants de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Pour rappel, les précédentes élections législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Deux tours sont organisés pour choisir entre les candidats des différentes factions politiques à Lauzerte, comme dans tout l'Hexagone. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.