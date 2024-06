Résultat des législatives au Pin : l'élection 2024 en direct

08:59 - Tout savoir sur les législatives au Pin

L'unique bureau de vote de la ville du Pin sera ouvert de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. En ce dimanche, cela fait seulement trois semaines que les électeurs du Pin ont voté lors des européennes qui ont vu la victoire du RN. Lors des précédentes législatives, il y a deux ans, la Nupes a remporté 131 sièges à l'Assemblée, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les liste en présence dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres, qui arrivera à obtenir le plus de suffrages au Pin ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.