Résultat des législatives à Lyon - Election 2022 (69000) [EN DIRECT]

12/06/22 01:46

Résultat des élections législatives 2022 à Lyon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lyon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats aux législatives à Lyon

Candidats dans la 1ère circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Anne Prost Les Républicains Grégory Dayme Parti radical de gauche Thomas Rudigoz Ensemble ! (Majorité présidentielle) Voliaria Gagarine Rassemblement National Celina Vuarin--Appa Plaza Divers droite Sixtine Bonfils Reconquête ! Aurélie Gries Nouvelle union populaire écologique et sociale Fanny Colombier Divers Patrick Charron Divers Jim Bugni Divers extrême gauche

Candidats dans la 2ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Pierre Simon Reconquête ! Philippe Prieto Divers gauche Hubert Julien-Laferriere Nouvelle union populaire écologique et sociale Claire Velicitat Ecologistes Laurent Böhnke Ecologistes Adrien Drioli Divers gauche Loic Terrenes Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sylvine Sintès Rassemblement National Pascal Coulan Divers Delphine Briday Divers extrême gauche Myriam Fogel-Jedidi Les Républicains Raphaël Arnault Régionaliste Karima Aissou Ecologistes Muhammad Ali Divers Delphine Rannou Divers extrême gauche

Candidats dans la 3ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Béatrice de Montille Les Républicains Marc Chinal Divers Sarah Peillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Noël Dudukdjian Divers extrême gauche Gérard Vollory Rassemblement National Anaïs Barrallon Divers extrême gauche Nadège Guillaumont Ecologistes Alexis Geffrault Divers Valérie Ramos Ecologistes Olivier Delucenay Reconquête ! Marie-Charlotte Garin Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-François Auzal Parti radical de gauche Nicolas Todorovic Ecologistes

Candidats dans la 4ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Florence Darbon Reconquête ! Coralie Laurent Divers extrême gauche Nadia Kebir Ecologistes Pascal Blache Les Républicains Véronique Coulais Rassemblement National Anne Brugnera Ensemble ! (Majorité présidentielle) Juliette Vel Divers Malik Benramdane Divers Benjamin Badouard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Qui sont les députés de Lyon, arrondissement par arrondissement ? Linternaute vous propose d'apprendre à connaître vos députés et fait la synthèse de leurs votes sur des principales réformes d'Emmanuel Macron. Sélectionnez un arrondissement dans la liste ci-dessous pour connaître son ou sa député(e). Pour en savoir plus : voir la méthodologie

Législatives 2022 à Lyon : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Lyon (69000) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32% des voix au premier tour à Lyon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 31% et 9% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Lyon avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 80% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 20% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ?