Résultat des législatives 2024 à Écully : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Comprendre l'électorat d'Écully : un regard sur la démographie locale

Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Écully révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,78% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux important de cadres, atteignant 31,34%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,06% et d'une population immigrée de 12,09% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 12,64% à Écully, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.