Résultat des législatives à Mellecey : l'élection 2024 en direct

08:58 - Tout savoir sur les élections législatives à Mellecey

Pour voter, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Mellecey. Ce dimanche 30 juin 2024, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour rappel, les législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un deuxième mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle alliance politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Mellecey ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.