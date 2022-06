Résultat des législatives à Nantes - Election 2022 (44000) [EN DIRECT]

12/06/22 01:46

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 33,11% des suffrages au premier tour à Nantes, devant Emmanuel Macron et Yannick Jadot. L'actuel chef de l'Etat et le candidat écologiste avaient obtenu 29,64% et 9,98% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour grâce à 81,15% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 18,85% des suffrages. La gauche rassemblée recevra-t-elle la confiance des votants de cette agglomération comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel candidat les 319 284 habitants de Nantes fixeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?