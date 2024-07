Résultat des législatives 2024 à Basse-Goulaine : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Basse-Goulaine : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quelle influence la population de Basse-Goulaine exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,22%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (74,55%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2986,61 euros par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 293 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,58%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,66%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 8,02% à Basse-Goulaine, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.