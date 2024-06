Résultat des législatives à Navenne : l'élection 2024 en direct

08:57 - Restez informé sur les législatives à Navenne

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Navenne sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce 30 juin 2024, les électeurs de Navenne ont déjà exercé leur droit de vote il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges avaient été obtenus par le RN à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Cette élection est le moment idéal pour les candidats de la coalition dans la majorité de se distinguer auprès des électeurs de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.