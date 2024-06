Résultat des législatives à Pusey : l'élection 2024 en direct

08:58 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Pusey

Le premier tour des élections législatives 2024 se déroule ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Les précédentes élections législatives ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les liste en présence dans la 1ère circonscription de la Haute-Saône, qui réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Pusey (70000) ? N'oubliez pas que l'unique bureau de vote de la commune de Pusey fermera ses portes à 18 heures en prévision du dépouillement. La diffusion des résultats du premier tour à Pusey débutera sur cette page à 20 heures.