Résultat de la législative à Agnetz : 2e tour en direct

19/06/22 13:42

Le résultat de l' élection législative 2022 à Agnetz est publié. Dans la 7ème circonscription de l'Oise, les 2434 électeurs d'Agnetz ont penché pour le candidat Les Républicains. Ce résultat ne concerne présentement que le vote d'Agnetz. Les habitants de 59 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 7ème circonscription de l'Oise. L'abstention parmi les électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 45%. Maxime Minot a ainsi accumulé 37% des suffrages au sein de la ville. Il est suivi par Tristan Szyszka (Rassemblement National) et Loïc Pen (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 20% et 19% des suffrages.

Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Agnetz. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 16% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Agnetz avec 51% des voix, cédant ainsi à Emmanuel Macron 49% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Agnetz ( Oise ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat pencheront-ils ?