19:31 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Airvault ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,53% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote d'Airvault le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,38% et 1,37% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 17,28% pour la Nupes pour ces législatives à Airvault.