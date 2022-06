Résultat de la législative à Alençon : 2e tour en direct

19/06/22 11:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Alençon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Alençon. En direct 11:15 - A quelle heure se terminent les législatives à Alençon ? C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Alençon, avec la 2ème manche en cours depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les qualifiés qui s'affrontent pour devenir député. Les 14743 habitants d'Alençon ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 21 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Alençon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Alençon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste Marie-Annick Duhard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Chantal Jourdan Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Alençon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Alençon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Alençon Chantal Jourdan (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,85% 32,47% Marie-Annick Duhard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,17% 25,93% Myriam Maignan Rassemblement National 20,57% 16,69% Bernard Soul Les Républicains 19,06% 13,53% Oscar Piloquet Reconquête ! 3,80% 3,73% Sylvie Laplasse Divers 2,17% 1,18% Martine Fréval Ecologistes 1,89% 2,46% Charlotte Séchet Divers extrême gauche 1,81% 2,26% Florence Tessier Droite souverainiste 1,69% 1,76% Marc Lorand-Brionne Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Alençon Taux de participation 49,11% 45,09% Taux d'abstention 50,89% 54,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,00% Nombre de votants 33 676 6 725

Le résultat de l'élection législative 2022 à Alençon est maintenant connu. À Alençon, les 14916 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de l'Orne ont désigné la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Chantal Jourdan a recueilli 32% des suffrages au niveau de l'agglomération. Elle arrive devant Marie-Annick Duhard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Myriam Maignan (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 26% et 17% des votes. L'abstention s'établit à 55% des électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de l'Orne. Reste encore à déterminer si les habitants des 109 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux d'Alençon.

Législatives 2022 à Alençon : les enjeux