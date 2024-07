Résultat des législatives 2024 à Saint-Paterne - Le Chevain (72610) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Paterne - Le Chevain, quels seront les reports des voix de la gauche ? Avec 28,06% des bulletins au niveau national au moment du premier tour des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,59% des bulletins à Saint-Paterne - Le Chevain. Un chiffre qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,84%).

20:58 - 19 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Saint-Paterne - Le Chevain Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 19 points à Saint-Paterne - Le Chevain entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN arrive vainqueur à Saint-Paterne - Le Chevain ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste en 2022 Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Paterne - Le Chevain, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 19,84% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,05% pour Julie Delpech (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 60,93%. Julie Delpech remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Saint-Paterne - Le Chevain Céline de Cossé Brissac (Rassemblement National) a enregistré 38,43% des voix à Saint-Paterne - Le Chevain le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Julie Delpech (Ensemble !) et Ghislaine Bonnet (Nouveau Front populaire) avec respectivement 33,58% et 19,59% des votants. C'est aussi Céline de Cossé Brissac qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 1ère circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 33,6%, devant Julie Delpech avec 30,84% et Ghislaine Bonnet avec 25,01%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Saint-Paterne - Le Chevain aux dernières élections Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 30,39% au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Paterne - Le Chevain, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 48,1% des votants de Saint-Paterne - Le Chevain, contre une abstention de 45,6% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Saint-Paterne - Le Chevain ? Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Saint-Paterne - Le Chevain, qu'en est-il de l'abstention ? 30,39% des électeurs de Saint-Paterne - Le Chevain se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 633 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,39% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 26,39% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,11% au premier tour et 55,88% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Paterne - Le Chevain ? Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saint-Paterne - Le Chevain ?

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Paterne - Le Chevain : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Paterne - Le Chevain, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 012 logements pour 2 096 habitants, la densité de la ville est de 296 habitants/km². Avec 75 entreprises, Saint-Paterne - Le Chevain permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,19%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 47,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 692 euros/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Saint-Paterne - Le Chevain manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.