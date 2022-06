Résultat de la législative à Alençon : en direct

12/06/22 17:08

À Alençon, l'un des facteurs clés des législatives sera sans nul doute le niveau de participation. La flambée des prix qui grève le budget des ménages pourrait potentiellement éloigner les électeurs d'Alençon des isoloirs. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 30,68% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 30,54% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces dynamiques des dernières heures se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à Alençon dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Alençon, Emmanuel Macron se hissait à la première position avec 31,08% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,42%. Suivaient Marine Le Pen, troisième à 20,3% et Éric Zemmour à 5,38%.

Les électeurs d'Alençon ( Orne ) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature iront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 31,1% des suffrages au premier tour à Alençon. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 20,3% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Alençon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 64,6% des votes, laissant par conséquent à Marine Le Pen 35,4% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se fier à cette agglomération pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?