Résultat de la législative à Allevard : 2e tour en direct

19/06/22 17:29

Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round, six points de plus qu'au premier tour. L'analyse des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 41,58% au niveau d'Allevard au deuxième tour, en d’autres termes 1237 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays ont tendance à masquer des réalités locales compliquées, comme par exemple à Allevard. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 38,82% des votes lors du premier round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 26,89% des votes. La candidature Rassemblement National récupère 15,46% des voix.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 28,3% des votes au premier tour à Allevard, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 23,6% et 20,1% des voix. Après la défaite de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour grâce à 58,9% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 41,1% des voix. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux législatives ? Quel candidat les habitants d'Allevard placeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?