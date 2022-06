En direct

19:32 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Allevard ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats d'Allevard. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,15% et 1,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 36,09% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Allevard ? Le président sortant avait obtenu 23,57% des voix à Allevard, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN grimpait à 20,12% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 28,28% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Allevard ? L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter l'abstention à Allevard. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple en mesure de détourner les citoyens d'Allevard (38580) des urnes. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,14% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 25,69% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Allevard ? Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections antérieures. Lors des élections législatives de 2017, parmi les 2 975 personnes en âge de voter à Allevard, 58,42% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,92% pour le second round.