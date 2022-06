Résultat des législatives à Ambierle - Election 2022 (42820) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ambierle

Le résultat des élections législatives 2022 à Ambierle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Loire

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Ambierle. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de suffrages de la part des 1582 électeurs d'Ambierle inscrits dans la 5ème circonscription de la Loire. Le niveau de la participation s'établit à 52% des électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Loire (soit 752 non-votants). Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 90 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux d'Ambierle. Ismaël Stevenson a amassé 32% des votes au niveau de la ville. Sandrine Granger (Rassemblement National) et Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) le suivent grâce à dans l'ordre 22% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ambierle Antoine Vermorel-Marques Les Républicains 25,77% 18,14% Nathalie Sarles Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,41% 17,52% Ismaël Stevenson Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,35% 32,23% Sandrine Granger Rassemblement National 19,03% 21,81% Raphaël Pessoa Reconquête ! 4,07% 2,82% Marilyne Emorine Parti radical de gauche 2,16% 1,96% Grégory Chevret Ecologistes 1,52% 1,47% Philippe Granchamp Ecologistes 1,10% 1,72% Kevin Cazottes Bosco Droite souverainiste 1,08% 0,74% Édith Roche Divers extrême gauche 1,01% 0,86% Yann Esteveny Divers extrême droite 0,50% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Ambierle Taux de participation 50,54% 52,47% Taux d'abstention 49,46% 47,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,24% Nombre de votants 51 703 830

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ambierle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Quel résultat aux législatives d'Ambierle pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des paramètres de ces élections législatives, à Ambierle comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait enregistré 24,82% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,22% et 1,29% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,51% du côté des électeurs de gauche, et donc 29,33 en comptant le vote Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Ambierle ? Au précédent scrutin, à Ambierle, Marine Le Pen avait terminé en tête de l'élection avec 26,35% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,82%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 23,77% et Jean Lassalle avec 5,88%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront probablement modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité a chuté à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Ambierle L'un des facteurs importants des élections législatives 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Ambierle. Les craintes liées à un retour en force de la pandémie de covid seraient de nature à priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Ambierle (42820). A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 75,21% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 1 267 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Les chiffres de la participation lors des élections législatives, un élément clé à Ambierle ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Durant les dernières législatives, le taux de participation s'était hissé à 51,09% au premier tour au niveau d'Ambierle. Le taux de participation était de 40,38% au second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Ambierle pour ces législatives 2022 Bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de ce premier volet des législatives à Ambierle, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont en lice 11 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Ambierle : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs vivant à Ambierle (Loire) seront amenés à contribuer aux législatives comme partout en France. Les votants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26% des votes au premier tour à Ambierle, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 25% et 24% des voix. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 53% des votes face à Marine Le Pen (47%).