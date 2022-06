Résultat de la législative à Andilly : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Andilly sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Andilly. En direct 17:28 - À Andilly, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Avec 26,47% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Andilly dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round des élections législatives. Elle a coiffé au poteau les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui recueillent 17,21% et 16,17% des suffrages. 13:30 - L'abstention peut-elle encore monter au second tour des législatives à Andilly ? Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1506 personnes en âge de voter dans la ville, 23,67% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,46% au premier tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Le week-end dernier, 48,37% des électeurs à Andilly avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - Les élections sont sur les rails à Andilly ! La commune votera jusqu'à 20 heures Cette deuxième manche des législatives 2022 est donc lancée ! À Andilly, il reste encore du temps pour se prononcer sur les candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1506 votants d'Andilly ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Andilly - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Andilly aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Gabrielle Cathala Nouvelle union populaire écologique et sociale Estelle Folest Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Andilly - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Andilly

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Andilly Gabrielle Cathala (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,84% 17,21% Estelle Folest (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,25% 26,47% Nicolas Flament Les Républicains 12,29% 16,17% Annika Bruna Rassemblement National 11,90% 13,04% Nathalie Elimas Divers centre 8,62% 11,73% Samir Lassoued Divers gauche 5,89% 5,35% Anaïs Ferdel Reconquête ! 5,84% 6,78% Philippe Demarquez Ecologistes 2,43% 2,74% Agnès Reinmann Divers extrême gauche 0,94% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Andilly Taux de participation 45,27% 51,63% Taux d'abstention 54,73% 48,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,26% Nombre de votants 34 105 778

Le résultat du premier round de l' élection législative à Andilly est tombé. Au sein de la 6ème circonscription du Val-d'Oise, les 1507 habitants d'Andilly se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au sein de la commune, Estelle Folest a recueilli 26% des suffrages. Gabrielle Cathala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nicolas Flament (Les Républicains) la suivent avec 17% et 16% des voix. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 7 autres communes contribuent aussi au résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise. Le taux d'abstention parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription atteint 48%.

Législatives 2022 à Andilly : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Andilly ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 38% des votes au premier tour à Andilly, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la finaliste malheureuse de la dernière présidentielle avaient obtenu 17% et 14% des suffrages. Le choix des électeurs d'Andilly était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 30% des votes. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?