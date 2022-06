Résultat des législatives à Andilly - Election 2022 (95580) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Andilly

Le résultat des élections législatives 2022 à Andilly est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Val-d'Oise

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise

Le résultat de l'élection législative à Andilly a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les 1507 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise résidant à Andilly. Les citoyens des 7 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux d'Andilly ? A l'échelle de la commune, Estelle Folest a obtenu 26% des votes. Elle devance Gabrielle Cathala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Nicolas Flament (Les Républicains) qui obtiennent dans l'ordre 17% et 16% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Val-d'Oise atteint 48%, ce qui représente 729 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Andilly Estelle Folest Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 26,47% Gabrielle Cathala Nouvelle union populaire écologique et sociale - 17,21% Nicolas Flament Les Républicains - 16,17% Annika Bruna Rassemblement National - 13,04% Nathalie Elimas Divers centre - 11,73% Anaïs Ferdel Reconquête ! - 6,78% Samir Lassoued Divers gauche - 5,35% Philippe Demarquez Ecologistes - 2,74% Agnès Reinmann Divers extrême gauche - 0,52% Participation au scrutin Circonscription Andilly Taux de participation - 51,63% Taux d'abstention - 48,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,26% Nombre de votants - 778

Législatives 2022 à Andilly : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Andilly ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 38% des votes au premier tour à Andilly, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la finaliste malheureuse de la dernière présidentielle avaient obtenu 17% et 14% des suffrages. Le choix des électeurs d'Andilly était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 30% des votes. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?