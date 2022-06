Résultat de la législative à Angoulême : en direct

12/06/22 17:06

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho à Angoulême. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche derrière par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Angoulême, Jean-Luc Mélenchon avait pu grimper à la tête du vote avec 31,9% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,34%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième avec 14,82% et Yannick Jadot à 6,15%. Par contre en France, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Avec la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 70.0% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 30.0% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un membre de la "Nouvelle Union populaire écologique et sociale" aux prochaines élections ? Les inscrits sur les listes électorales d'Angoulême (16) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ?