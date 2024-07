Résultat des législatives 2024 à Mornac (16600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire n'a pas fait évoluer son score à Mornac par rapport à la Nupes il y a deux ans Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indice. La somme de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Mornac, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,69% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 28,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 51,79% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a lourdement séduit à Mornac en 2 ans Le score de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection du Parlement français. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Mornac La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur à l'échelle locale pour ce second tour des élections des députés 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Les élections législatives de l'époque à Mornac ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,49% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 28,62% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore René Pilato (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement, avec 51,79%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,21%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Selon les enquêtes des sondeurs diffusées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Avec 36,89% des voix, Marion Latus (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mornac, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des élections législatives. René Pilato (Front populaire) et Thomas Mesnier (Horizons) suivaient en obtenant 28,69% et 26,99% des votants. C'est en revanche René Pilato qui s'imposait, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 32,8% devant Thomas Mesnier avec 30,3% et Marion Latus avec 30,26%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Mornac ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Mornac était de 27,89%, moins haut que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 830 personnes en âge de voter à Mornac, 44,64% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 47,21% lors du scrutin de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Mornac, la participation était de 72,11% lors de la première étape des législatives 2024 À Mornac, le taux d'abstention est indiscutablement l'un des critères cruciaux de ces législatives. Le pourcentage d'abstention à Mornac lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 27,89%. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,23% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,08% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,86% au premier tour. Au second tour, 50,41% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Mornac ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont par exemple capables d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Mornac.

17:29 - Mornac : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Mornac, les élections sont en cours. Avec ses 2 123 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 99 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,8%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,71% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1111,43 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Mornac manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.