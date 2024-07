Résultat des législatives 2024 à Soyaux : les premiers chiffres du 2e tour

À Soyaux, le niveau de participation constitue indiscutablement un facteur crucial de ce scrutin législatif 2024. L'abstention a atteint 38,51% à Soyaux lors du 1er tour des législatives 2024. Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 32,08% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 29,37% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,43% au premier tour. Au second tour, 55,85% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Soyaux ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français cumulée avec les craintes provoquées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient par exemple capables de ramener les habitants de Soyaux vers les urnes.

17:29 - Comment la composition démographique de Soyaux façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des législatives, Soyaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 995 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 678 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 781 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 1 086 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,85%, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 557 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 22,82%, synonyme d'une situation économique précaire. À Soyaux, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.