Résultat des législatives 2024 à Garat (16410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Garat, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Garat, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 21,65% des votes dans la localité. Un score en progression de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Garat en 2 ans Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 localement. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour Ensemble aux législatives 2024 à Garat ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour le second tour de cette élection des députés. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Garat, contrairement à 2022 ? Au moment de donner ou non une majorité à la France à l'époque, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Garat, cumulant 19,41% des votes sur place, contre 33,52% pour Thomas Mesnier (Ensemble !). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Thomas Mesnier (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 61,07%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,93%.

20:05 - Déjà 38,72% pour le RN à Garat aux élections législatives Le 30 juin, les habitants de Garat ont plébiscité Marion Latus (Rassemblement National), qui a raflé 38,72% des votes. Thomas Mesnier (Horizons) et René Pilato (Union de la gauche) suivaient en recueillant respectivement 33,14% et 21,65% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est en revanche René Pilato qui arrivait en première place, concernant le vote de la 1ère circonscription de la Charente, avec cette fois 32,8% devant Thomas Mesnier avec 30,3% et Marion Latus avec 30,26%.

19:21 - Garat : importante participation aux élections législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des dernières élections ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Garat était de 25,17%, en dessous de 17 points de celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 663 personnes en âge de voter à Garat, 42,57% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 47,19% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Garat, l'abstention peut-elle augmenter lors du 2e tour des législatives ? À Garat, le taux de participation constitue indéniablement l'un des critères clés de ces législatives 2024. Dans la ville, 74,83% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,85% au premier tour. Au deuxième tour, 50,06% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,89% dans la ville. La participation était de 84,73% au premier tour, c'est-à-dire 1 365 personnes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Garat Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième étape des élections législatives à Garat comme partout. Avec une population de 2 118 habitants répartis dans 946 logements, cette commune présente une densité de 102 habitants/km². L'existence de 120 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,32%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 42,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,71%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2467,23 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Garat, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.